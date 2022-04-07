Fu*k you Putin: іспанське судно відмовилось дозаправляти російський танкер через війну в Україні

Нардеп Ярослав Железняк показав, як іспанські судна долучилися до міжнародних санкцій та не сприяють росіянам у будь-який спосіб. На відео, яке опублікував депутат, видно, як російський танкер шлють слідом за російським кораблем.

Іспанські мореплавці відмовилися допомагати російському танкеру, який попросив дозаправитися. За словами Железняка, кораблі Росії підпадають тепер не тільки під міжнародні обмеження, але і під самосанкції від іноземних суден.

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На відео чутно, як екіпаж судна дозаправки відмовляється давати паливо танкеру.

Ви вбиваєте в Україні жінок та дітей. Пішов ти Путін, пішла ти, Росія,

– говорить член екіпажу.

Так іспанці лаконічно і в добрих традиціях прикордонників з острова Зміїний показали всю зневагу до російського корабля.

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