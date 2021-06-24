Фукс може бути ширмою для впливових росіян, які діють за його спиною, – Казанський

Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти олігарха Павла Фукса. Його завжди вважали російським, однак у 2017 році Фукс вирішив приїхати в Україну, маючи власні мотиви.
Про це розповів журналіст та представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський у своєму блозі "Антидот". Він припустив, що за Фуксом можуть стояти серйозні впливові росіяни.
Читайте блог Мрія Фукси про Харків під загрозою: Зеленський покарав російського олігарха
Що цікаво, Фукс приїхав в Україну у розпал війни та отримав у своє розпорядження активи корупціонерів, що втекли до Росії. Зокрема, президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.
У якийсь момент російський олігарх якось непомітно навчився видавати себе за українського. У такий спосіб він може бути лише ширмою для більш впливових людей у Росії, які діють за його спиною,
– заявив Казанський.
Звісно, сам Павло Фукс заперечував придбання активів Януковича. Однак рішення РНБО підтвердило, що саме він стояв за цим.
Дивіться блог Дениса Казанського "Антидот" за 24 червня: відео
Санкції РНБО проти Фукса: коротко
- Відповідне рішення ухвалили 18 червня на засідання РНБО на Банковій.
- Разом з Фуксом під санкції потрапив ще й олігарх Дмитро Фірташ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав Фукса саме російським олігархом. За його словами, санкції проти нього ввели через кейси компанії "Голден Деррік".
- Водночас Фірташ потрапив під обмеження через участь у титановому бізнесі.