То чи вигнали японського волонтера з ТРЦ у Харкові? "Нікольський" відкидає звинувачення
Джерело:ТРЦ "Нікольський"
У Харкові торговий центр "Нікольський" відкидає звинувачення у видворенні Фумінорі Цучіко. Чоловік – японський волонтер, що підтримує Україну та відкрив кафе з безплатною їжею.
Сам Фумінорі Цучіко повідомляв, що йому заборонили збирати гроші біля торгового центру. Після чотириденного мовчання 30 грудня адміністрація "Нікольського" виступила з офіційною заявою. У ТРЦ стверджують, що не лише не виганяла Фумінорі Цучіко, але й надали йому простір для волонтерства всередині комплексу.
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"Нікольський" каже про непорозуміння
За словами представників ТРЦ, вони надали Цучіко місце для роботи та фінансову підтримку його проєкту. Попри це, волонтер повернувся до переходу, де раніше збирав пожертви, що викликало здивування у керівництва.
Ми зробили виняток для пана Фумінорі, облаштували комфортні умови роботи. Чому він повернувся у перехід – не зрозуміло,
– заявили в ТРЦ.
Після місяця роботи у переході, Цучіко опублікував пост про видворення з торгового центру, що спричинило хвилю обурення в соцмережах.
Водночас торговий центр наголошує, що перехід є їхньою власністю: вони регулярно борються з незаконною торгівлею, але волонтеру завжди було дозволено перебувати там.
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Більше про Фумінорі Цучіко
- Це японський волонтер, який живе та допомагає в Харкові з початку повномасштабної війни. Він відкрив безкоштовне кафе на Салтівці, де годує сотні людей щодня. Японець відомий своєю допомогою харків'янам під час російських обстрілів, адже забезпечуючи їх продуктами та ліками.
- У серпні Фумінорі Цучіко отримав відзнаку "Національна легенда України" за свою волонтерську діяльність. Церемонія нагородження відбувалась у Києві за участі президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської.
- Власне, 26 грудня у своїх соціальних мережах Цучіко заявив про видворення з переходу, що веде до торгового центру "Нікольський". Там він збирав кошти для того, аби його кафе з безплатною їжею могло працювати та годувати людей.
- Водночас влада міста заявляє, що ситуацію вирішили після втручання міського голови Ігоря Терехова. Мовляв, посадовець домовився з керівництвом торгового центру про неперешкоджання діяльності волонтера.