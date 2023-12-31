То чи вигнали японського волонтера з ТРЦ у Харкові? "Нікольський" відкидає звинувачення

У Харкові торговий центр "Нікольський" відкидає звинувачення у видворенні Фумінорі Цучіко. Чоловік – японський волонтер, що підтримує Україну та відкрив кафе з безплатною їжею.

Сам Фумінорі Цучіко повідомляв, що йому заборонили збирати гроші біля торгового центру. Після чотириденного мовчання 30 грудня адміністрація "Нікольського" виступила з офіційною заявою. У ТРЦ стверджують, що не лише не виганяла Фумінорі Цучіко, але й надали йому простір для волонтерства всередині комплексу.

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"Нікольський" каже про непорозуміння

За словами представників ТРЦ, вони надали Цучіко місце для роботи та фінансову підтримку його проєкту. Попри це, волонтер повернувся до переходу, де раніше збирав пожертви, що викликало здивування у керівництва.

Ми зробили виняток для пана Фумінорі, облаштували комфортні умови роботи. Чому він повернувся у перехід – не зрозуміло,

– заявили в ТРЦ.

Після місяця роботи у переході, Цучіко опублікував пост про видворення з торгового центру, що спричинило хвилю обурення в соцмережах.

Водночас торговий центр наголошує, що перехід є їхньою власністю: вони регулярно борються з незаконною торгівлею, але волонтеру завжди було дозволено перебувати там.

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