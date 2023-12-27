Відомому японському волонтеру Цучіко заборонили збирати гроші біля "Нікольського" у Харкові

Легендарний японський волонтер Фумінорі Цучіко у Харкові збирав гроші біля "Нікольського", аби допомогти українцям. Водночас представник ТРЦ викликав поліцію. Він заявив, що волонтеру заборонено збирати гроші.

Про обурливий інцидент повідомив сам волонтер. Він приїхав в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення, аби допомагати українцям боротися за свою свободу.

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Фумінорі Цучіко наголосив, що наступного дня також прийде збирати гроші для українців. Люди обурені вчинком працівника "Нікольського" та приїздом поліції. Під дописом волонтера вони залишили чимало гнівних коментарів.



Як українці відреагували на інцидент з "Нікольським" / Скриншот 24 Каналу

Як відреагував Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на обурливий інцидент.

Я переговорив з керівництвом молу. Ми домовилися, що Фумінорі більше ніхто не заважатиме. Керівництво ТРЦ поділяє мою позицію щодо важливості єдності в місті та країні. Зараз, як ніколи, ми маємо бути єдині і працювати на Перемогу,

– наголосив Терехов.