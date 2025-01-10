Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео на South China Morning Post.

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Що відомо про серцевий напад у батька

Одного дня чоловік, на прізвище Чжан робив завдання з сином-підлітком. Той готувався до вступних іспитів до старших класів середньої школи в провінції Чжецзян на сході Китаю. Раптом батько відчув труднощі з диханням і біль у грудях.

Швидка, яка прибула на місце виклику, негайно госпіталізувала його. Згодом чоловіку діагностували гострий інфаркт міокарда. Лікарі провели йому операцію з артеріального шунтування та врятували його життя. Серцевий напад пояснили ішемічною хворобою серця – вона часто посилюється внаслідок стресу.



В Китаї чоловік пережив серцевий напад / Фото Unsplash

Це привертає увагу до сильного академічного тиску в країні, з яким стикаються учні та їхні батьки.

Довідка. Національний вступний іспит до університету в Китаї розглядають як єдину можливість побудувати своє майбутнє життя та кар'єру. Конкуренція у вишах посилюється щороку. У 2024 році екзамени складають понад 13 мільйонів студентів по всій країні.

Додамо, що це не поодинокий випадок. У 2018 році 33-річна жінка з провінції Цзянсу перенесла інсульт – вона розлютилася на дочку, бо дівчинка виконувала завдання занадто довго. Багато китайських педагогів покладають відповідальність за навчання дитини на батьків. Вони, своєю чергою, вважають успіхи дітей власним досягненням.