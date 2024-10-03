Деталі розповіли у сюжеті каналу WFSB 3.

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Що відомо про викрадення машини

Рідкісний кабріолет Ferrari 812 GTS викрали поблизу міста Гринвіч у штаті Коннектикут. Власник автомобіля згадав, що залишив у салоні автомобіля бездротові навушники Apple AirPods, що і допомогло поліцейським.

Поліція використала функцію пошуку гаджета Find My. Завдяки їй вдалося установити, що Ferrari з навушниками в салоні перебуває на заправці.

Поліцейські екіпажі відправилися на АЗС і виявили Ferrari 812 GTS, проте викрадач зміг втекти. Утім, він залишив в авто свій телефон, що й дало змогу ідентифікувати зловмисника – ним виявився 22-річний Діон Шоттен.

Як працює пошук AirPods

Ця функція є надзвичайно цінною, адже дозволяє знайти втрачений пристрій. Програма "Локатор" може показати навушники AirPods на карті, відтворити звукові сигнали, щоб знайти їх, і навіть допомогти визначити їхнє точне розташування, якщо вони розташовані поблизу.