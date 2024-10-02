Як зазначило видання Metro, втрутитися у конфлікт довелося пожежній службі.

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Як чоловік побився з пітоном

За словами влади, п'яний чоловік не зміг розповісти, як він опинився в обіймах пітона, оскільки був надто п'яний. Його друзі сказали, що він натрапив на двометрову змію дорогою додому з місцевого пабу.

Почуваючись сміливіше, п'яний китаєць вирішив подразнити великого пітона перед своїми друзями. Однак рептилія взяла над ним верх і тримала його у своїй мертвій хватці, змусивши його друзів викликати пожежну службу.

П'яний китаєць затіяв бійку з пітоном: дивіться відео

Як його врятували

Пожежні прибули на місце події в Хуейчжоу, розташованому на північ від Гонконгу, перш ніж тварина задушила жертву. Вони використовували жердини, щоб схопити змію та змусити її послабити хватку.

На кадрах видно, як жертва намагається рухатися землею, поки змія все більше обвивається навколо її тіла. Потім видно, як пожежники запихають упійману рептилію в мішок.

Згідно з повідомленнями, п'яний чоловік відмовився їхати до лікарні для обстеження та залишив місце події у компанії своїх друзів. Пітона відвезли в затишне місце і випустили його на волю наступного дня.

Довідка. Пітони – це великі змії, які, залежно від виду, можуть становити певну небезпеку як для тварин, так і для людей. У дикій природі пітони уникають контакту з людьми і намагаються втекти, якщо відчувають небезпеку. Вони можуть бути агресивними лише в разі, якщо їх захопити зненацька або якщо вони захищають свою територію чи потомство.