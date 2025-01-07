Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @kryshtaleva_kovzanka.

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Повна інструкція для новачків

Щоб вийти на лід, тримайтеся за бортик, але не висніть на ньому. Обережно поставте спочатку одну ногу, а потім іншу. Встаньте біля бортика. Трохи зігніть коліна. Ноги разом, а носки розведіть. І спробуйте легенько відштовхнутися – спочатку однією ногою, потім іншою.

Не спішіть, дайте собі час звикнути до льоду. А коли відчуєте впевненість повторіть вже без бортика. Для балансу руки краще тримати, як на відео. Трішки практики і починайте відштовхуватися сильніше,

– пояснює інструктор.

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Гальмування. Спочатку спробуйте на місці. Уся вага тіла має бути на опорній нозі, а іншу треба поставити трошки вперед і під кутом. І спробувати давити на внутрішнє ребро ковзана. Такий рух, наче ви чистите лід

Тепер спробуйте відштовхнутися і загальмувати, але памʼятайте, що надавлювати треба поступово. Тоді ви зупинитеся плавно і без різких рухів.

Головне у цьому ділі – практика. Також експерти радять використовувати свої ковзани, адже ви будете впевнені в їхній якості та зручності.