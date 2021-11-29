Функціональніші за "Мі-14": ВМС України отримали партію оновлених гелікоптерів

Бригада Військово-морських сил отримала нову партію гвинтокрилів "Мі-8". Вони оснащені модернізованими двигунами, системою глобального позиціонування і радіозв'язку та віброгасінням.

Бойові гвинтокрили можуть виконувати різні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Водночас кабіни оснащені для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

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Гелікоптери також здатні виконувати завдання з вогневої підтримки:

бомбометання;

пуск некерованих ракет;

мінування з повітря.

Чому зросла потреба в гвинтокрилах

За словами командира гвинтокрила капітана Віктора Кубринського, потреба в модернізованих "Мі-8" зросла через збільшення морської піхоти.

Він підкреслив, що з початку російської агресії використовували моделі "Мі-14". Основним завданням бойових машин був пошук та стеження за підводними човнами, однак тепер їхня кількість зросла.

Гелікоптери моделі "Мі-8" – багатофункціональні. Наприклад, десантування особового складу виконують за допомогою канату, парашутним чи штурмовим способом. Водночас гвинтокрил може швидко евакуювати особовий склад за допомогою підвісної системи.



Модернізовані гелікоптери значно функціональніші за "Мі-14"/ Фото пресслужби ВМС ЗСУ



Збільшення чисельності морської піхоти зумовлює потребу в техніці / Фото пресслужби ВМС ЗСУ

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Українські ВМС отримали на озброєння оновлені зразки повітряної техніки

Нещодавно бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії "Мі-8". В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв'язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря.

"Потреба в подібних машинах зросла через збільшення в складі українських ВМС чисельності морської піхоти. Якщо після початку збройної агресії Росії ми здебільшого обходилися моделями "Мі-14", основним завданням яких були пошук та стеження за підводними човнами, то тепер завдань побільшало", – повідомив один з командирів гвинтокрилої машини капітан Віктор Кубринський.

Гелікоптери цієї моделі відрізняються насамперед своєю багатофункціональністю. Лише десантування особового складу можна виконувати за допомогою канату або парашутним чи штурмовим способом. Так само машина здатна швидко евакуювати особовий склад за допомогою підвісної системи. Слід зазначити, що морська авіаційна бригада національного флоту періодично поповнюється не тільки технікою, а й випускниками відповідного навчального закладу Повітряних сил ЗС України.