Функціонування КПВВ "Щастя" призупинили через регулярні обстріли

Функціонування КПВВ "Щастя" станом на неділю, 20 лютого, призупинили. Причиною стали регулярні обстріли з боку окупантів.

Пресслужба ООС повідомила, що упродовж доби 19 лютого російські найманці обстріляли КПВВ "Щастя" тричі. Бойовики гатили з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

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У ЗСУ наголосили, що обстріл КПВВ "Щастя" – порушення норм міжнародного гуманітарного права. Цинічні дії окупантів ставлять під загрозу життя та здоров'я мирного населення й працівників.

Гарантувати безпеку цивільному населенню у межах дорожнього коридору КПВВ "Щастя" – наразі неможливо. Саме тому ухвалили рішення тимчасово призупинити його функціонування.

Зміна набула чинності о 08:00 20 лютого.

Бойовики обстріляли гуманітарну колону

Російські найманці 18 лютого цинічно обстріляли КПВВ "Щастя".

Окупанти гатили з населеного пункту Весела Гора.

Близько 12:00 колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН проходила перевірку прикордонників на КПВВ "Щастя". Там вона й потрапила під обстріли. На щастя, жертв не було.

Новину повідомив Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис ООС:

Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "ЩАСТЯ"

Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров'ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування. Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19.02.22, тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "ЩАСТЯ". Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ «ЩАСТЯ» є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров'я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ.

Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "ЩАСТЯ", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об'єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "ЩАСТЯ" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.