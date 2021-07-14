Китайці жодних вимог не висувають, – Фурса назвав небезпеку співпраці з Китаєм

Співпраця з Китаєм є привабливою для будь-якої влади, адже країна не вимагає за це виконання певних реформ. Однак у цьому є певна небезпека, адже китайці стимулюють збільшення дефіциту бюджету.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, у цьому й полягає найбільша небезпека для всіх інфраструктурних об'єктів.

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Китай спонукає збільшувати борги

За словами Фурси, українські політики часто лякають тим, що МВФ затягує державу у боргову яму, але насправді його позицією є контроль дефіциту бюджету. Він вимагає брати в борг менше грошей і контролювати боргове навантаження країни.

Натомість Китай навпаки спонукає збільшувати ці борги, а потім запитує, де гроші.

Китайці жодних вимог не висувають. Вони навпаки стимулюють збільшувати дефіцит бюджету, тобто потенційне майбутнє боргове навантаження,

– наголосив інвестиційний банкір.

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Фурса заявив, що співпраця з Китаєм та безвізовий режим – це чудово. Однак з цією країною небезпечно співпрацювати у напрямку участі в інфраструктурних китайських проєктах.

Наразі Китай справді є найбільшим торговельним партнером України. Втім, гра у стратегічне партнерство може для нас погано закінчитися.

Фурса розповів про небезпеку співпраці з Китаєм: дивіться відео

Що цьому передувало