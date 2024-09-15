В Індонезії футболіст ефектно нокаутував суддю та відправив його у лікарню: відео дикого вчинку

У Мухаммада Сапутри здали нерви після неоднозначного суддівства в Кубку Індонезії. Хлопець вимістив свою злість на рефері у компенсований час.

Екзотичні футбольні чемпіонати нерідко веселять публіку курйозними моментами. Черговий дикий епізод стався в Індонезії під час матчу 1/4 фіналу місцевого Кубка, пише 24 Канал.

До теми "Мільйони на заморських футболістів": в Росії закликали футбольні клуби витрачати гроші на війну

Нокаут в Індонезії

У битві за путівку до півфіналу зійшлись команди Ачех Юнайтед та Сентрал Сулавесі. Гра була насичена не тільки боротьбою між командами, а ще і спірними рішеннями судді Агуса Сугіхарто.

Рефері кілька разів вирішував епізод на користь Ачех Юнайтед, в тому числі коли гравець господарів навмисно вдарив суперника головою. Попри це Сентрал Сулавесі довго вели в рахунку та догравали у меншості.

Кульмінація сталась у компенсований час. На 90+6 хвилині Сугіхарто поставив пенальті у ворота Сулавесі, але Ачех Юнайтед його не реалізував. Тим не менше, гравець гостей Мухаммад Сапутра не стримався та на рівному місці заїхав кулаком в голову судді.

Відео удару арбітра від Сапутри:

Від удару Агус впав на газон та знепритомнів. Рефері госпіталізували арбітра, а замість нього вийшов резервний. Втім і він був не схильним до гостей.

Читайте також Засновниця футболу без трофеїв: збірну Англії можуть відсторонити від футбольних турнірів

Ще до закінчення основного часу господарі знову отримали право на пенальті, який цього разу був реалізований. Матч перейшов в екстратайм, але на нього футболісти Сентрал Сулавесі відмовились виходити, подарувавши путівку далі опоненту.