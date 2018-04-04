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Футбольні уроки Маріуполя: Донбас – це Україна

360
Ультрас
Ультрас / Ультрас

Великий футбол у виконанні "Маріуполя" і "Динамо", зіграний в однойменному приазовському місті, став для України перемогою здорового глузду.

Гра поставила крапку в так званій "лозанській справі", відсіявши словесне лушпиння, і зберігла для суспільства зерна розуму.

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Фінальний свисток судді дав ствердну відповідь на головну конфліктну лінію – чи є Маріуполь і Донецька область частиною єдиного соціально-економічного поля країни. Сьогодні це вже не викликає сумнівів. А нещодавно про єдність складно було говорити однозначно. Адже право мільйонів громадян бути причетними до українського футболу офіційно поставили під сумнів.

У всьому світі великий футбол – найважливіший політичний, інвестиційний і соціальний маркер. Коли він розвивається – суспільство на підйомі, демонструючи сили і ресурси для розвитку. І навпаки, із його згасанням країна втрачає інвестиції і енергію росту.

Для Донеччини повноцінний футбольний чемпіонат – індикатор миру і економічного відродження. Саме тому тут так болісно сприйняли спроби "зачистити" Маріуполь від футбольної України. Це почуття об'єднало як уболівальників, так і тих, хто ніколи не був на міському стадіоні.

Ідея футбольного ембарго стала для потенційних інвесторів регіону чорною міткою. Адже неможливо переконати інвестора вкладати гроші в територію із офіційним шлейфом зони ризику. В результаті нерозумних дій область недорахувалася значних інвестицій, які спливли в більш благополучні порти, меткомбінати і логістичні центри.

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Офіційне повернення великого футболу в Маріуполь виводить місто із зони політичної і економічної турбулентності. Держава показала прагнення до єдності та готовність чути своїх громадян.

При цьому я не став би перебільшувати масштаби заворушень між ультрас та правоохоронцями. Безумовно, місто не прикрашає витівка декількох десятків хуліганів. Уболівальникам варто поводитися стриманіше, аби не ставити під сумнів стабільну, контрольовану ситуацію у Маріуполі.

Тим більше, що в 2014-му саме ультрас першими влилися у ряди добровольців. Їх було чимало і серед бійців "Азова", які визволили місто від терористів.

Поза всякими сумнівами, Маріуполь залишається українським символом Півдня Донбасу. Це підтвердили футболісти обох команд і городяни на трибунах. Матч виявився принциповим і гідним. Трибуни скандували: "Слава Україні"! Люди, як завжди, виявилися розумнішими політиків, які спробували нав'язати їм безглуздий і недоречний "договірняк".

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Автор: Максим Єфімов
Теги: Новини України Новини політики Публікації Ультрас Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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