G7 домовились про 50 мільярдів доларів для України за рахунок росактивів
Джерело:Giorgia Meloni
Сьогодні в Італії проходить саміт "Групи семи". Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що лідери "Великої сімки" досягли політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
Джорджія Мелоні заявила про це на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.
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50 мільярдів допомоги Україні: російські гроші повернуться проти Росії
За словами Мелоні, "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року за допомогою кредитної системи".
Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду,
– додала італійська прем'єрка.
Крім того, вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.
Заморожені російські активи потихеньку "розморожують"
- Після тривалих перемовин нарешті стало відомо, коли Україна отримає доходи від заморожених російських активів. Глава Єврокомісії заявила, що сума розміром у 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде доступна вже у липні.
- Крім того, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 1,9 мільярда євро надійде Україні цього місяця за програмою UkraineFacility. А 200 мільйонів євро буде направлено на невідкладний ремонт енергосистеми України.
- США може надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашено з активів країни-окупанта. Проте для цього потрібно, аби ЄС безстроково продовжив санкції проти Росії.