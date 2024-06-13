G7 домовились про 50 мільярдів доларів для України за рахунок росактивів

Сьогодні в Італії проходить саміт "Групи семи". Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що лідери "Великої сімки" досягли політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Джорджія Мелоні заявила про це на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.

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50 мільярдів допомоги Україні: російські гроші повернуться проти Росії

За словами Мелоні, "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року за допомогою кредитної системи".

Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду,

– додала італійська прем'єрка.

Крім того, вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

Заморожені російські активи потихеньку "розморожують"