G7 готові надавати більше оборонної зброї та фінансової підтримки Україні, – Кулеба

27 лютого 2022 , 20:19
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Джерело:

твітер Dmytro Kuleba

Дмитро Кулеба повідомив, що партнери готові надавати Україні більше практичних засобів для замозахисту. Про це мовилося під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7.

Глава МЗС України Кулеба зауважив, що обговорив з колегами з країн G7 нові болючі санкції. Вони потрібні, щоб зупинити путінську війну.

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Партнери готові надати Україні практичніші засоби для захисту. Триває оборонне озброєння, військова техніка, фінансова підтримка України,
– заявив Кулеба.

Міністр також запевнив, що українці ніколи не втомиться воювати за власну землю. Народ готовий до запеклої боротьби. Ворог обов'язково програє у війні

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Автор: Мар'яна Бекало