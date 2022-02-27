G7 готові надавати більше оборонної зброї та фінансової підтримки Україні, – Кулеба
Джерело:твітер Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба повідомив, що партнери готові надавати Україні більше практичних засобів для замозахисту. Про це мовилося під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7.
Глава МЗС України Кулеба зауважив, що обговорив з колегами з країн G7 нові болючі санкції. Вони потрібні, щоб зупинити путінську війну.
Зауважте Кулеба поговорив з очільником МЗС Пакистану
Партнери готові надати Україні практичніші засоби для захисту. Триває оборонне озброєння, військова техніка, фінансова підтримка України,
– заявив Кулеба.
Міністр також запевнив, що українці ніколи не втомиться воювати за власну землю. Народ готовий до запеклої боротьби. Ворог обов'язково програє у війні.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.