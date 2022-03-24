G7 може стати "Великою сімкою миротворців": які кроки для цього пропонує Зеленський

Президент Володимир Зеленський пропонує представникам "Великої сімки" символічно стати "Великою сімкою миротворців". Для цього потрібно припинити війну Росії проти України.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до G7, передає 24 канал.

Важливо Росія думала, що все їм зійде з рук, – Зеленський про діалоги з агресором

Він подякував представникам G7 за те, що вони допомагають Україні боротися проти російських окупантів. Спільними зусиллями

Я вдячний тим з вас, хто старається на всі сто відсотків, щоб зупинити цю війну. Я вірю, ми зможемо це зробити. Ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто "Великою сімкою", а "Великою сімкою миротворців", – заявив Володимир Зеленський.

Два кроки, які допоможуть припинити війну

За словами Президента, потрібно два кроки від G7, щоб припинити війну. "Великій сімці миротворців" потрібно зробити таке:

Щотижнево посилювати санкції проти Росії, поки вона не зупиниться "і не поверне нам мир".

посилювати санкції проти Росії, поки вона не зупиниться "і не поверне нам мир". Взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.

"Реальних гарантій. Дієвих. Таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години", – додав Президент.

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