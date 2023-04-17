G7 реагуватимуть ефективніше на обхід санкцій та тіньове постачання зброї Росії

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" зробили спільну заяву, яка передбачає посилення контролю для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання зброї Росії.

Про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі у Японії. Міністри закордонних справ понад півтори години обговорювали війну в Україні.

Дивіться також Росія продовжує виробляти ракети для ударів по Україні: Кулеба розповів, чому так відбувається

Як наслідок, зійшлись на необхідності продовжувати жорсткі санкції проти росії та підтримку України, а також зміцнювати співпрацю з країнами "Глобального Півдня".

Зокрема, очільники фінансових блоків урядів країн G7 привітали схвалення Міжнародним валютним фондом програми для України на 15,6 мільярда доларів.

G7 непохитні у підтримці України

Міністри закордонних справ G7 підтвердили, що вони, як і раніше, віддані посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання санкцій проти росії, а також продовженню рішучої підтримки України. Вони наголосили, що Росія має негайно та беззастережно вивести всі свої війська та техніку з України.

Головні фінансисти G7 також зазначили, що їхні держави готові й надалі докладати зусиль для підтримки країн із низьким і середнім рівнем доходу, які непропорційно постраждали від вторгнення Росії в Україну та інших глобальних проблем.

Також міністри підтвердили неприйнятність безвідповідальної ядерної риторики Росії.

G7 має довести Путіну, що він не досягне своїх цілей

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка бере участь у зустрічі голів МЗС "Великої Сімки" зазначила, що "за підтримки G-7 Україна вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу".

Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому,

– сказала дипломатка.

Японія перебрала на себе естафету головування в G7 від Німеччини.