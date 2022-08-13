G7, ЄС та ООН закликали росію повернути Україні контроль над ЗАЕС

Світові організації закликали росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС. З таким закликом виступили ООН, Євросоюз та міністри G7.

ЗАЕС має бути українською, – світ

Міністри країн G7 "глибоко стурбовані" серйозною загрозою, яка виникла через захоплення ЗАЕС російськими військовими.

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Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль законному суверенному власнику, Україні, над Запорізькою атомною електростанцією, а також усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної роботи,

– мовиться у повідомленні.

Міністри наголосили, що персонал ЗАЕС повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску. Водночас російські військові підвищують ризик ядерної аварії та створюють загрозу для населення України, сусідніх держав і міжнародної спільноти.

В ООН наголосили на важливості виведення путінських солдатів та техніки з території ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії повинне мати безпечний та безперешкодний доступ до атомної станції.

Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС,

– наголосив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

росіяни обстрілюють територію атомної станції

11 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, а 6 серпня вони ледь не влучили у сховище з відпрацьованим ядерним паливом. Тоді постраждав працівник станції. При цьому росіяни традиційно хочуть у своїх злочинах звинуватити ЗСУ. Для цього вони навіть намагалися скликати засідання Ради безпеки ООН.

Загарбники вже навіть почали погрожувати, що підірвуть ЗАЕС, якщо вона не буде їхньою. Паралельно вони намагаються підключити станцію до своїх енергомереж у Криму.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН, МАГАТЕ та весь світ відреагувати на погрози росії й відправити на ЗАЕС безпекову місію.

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