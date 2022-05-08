У G7 зобов'язалися поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти

Сполучені Штати Америки запровадили безпрецедентний пакет узгоджених санкцій проти Росії, який суттєво перешкоджає у війні проти України. Надалі країни "Великої сімки" планують припинення імпортувати російську нафту та зменшити залежністі від російської енергетики.

Про це 8 травня повідомили у Білому домі. Зазначили, що всі країни G7 зобов'язалися поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти.

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"Це сильно вдарить по головній артерії економіки Путіна і позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. G7 також зобов’язалася працювати разом, щоб забезпечити стабільні глобальні постачання енергії, одночасно прискорюючи наші зусилля щодо зменшення залежності від викопного палива", – інформують у