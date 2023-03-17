Ми недалеко від третьої світової, – Вучич прогнозує ескалацію через рішення Гааги щодо Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинувачують у викраденні українських дітей. Александар Вучич припускає, що це рішення може стати причиною ескалації.

Президент Сербії зазначив, що світ "котиться до додаткової ескалації". І що на фоні ордера про арешт Путіна, позиція Бєлграда в Охриді буде складнішою.

Читайте також Путін став міжнародним вигнанцем: усе, що відомо про рішення Гааги щодо диктатора

Рішення МКС ускладнює ситуацію

"Цілком імовірно, світ скочується до додаткової ескалації конфлікту та прискорення конфлікту, – сказав Вучич.

Ці слова він озвучив під час свого звернення до сербів на площі Чири Мілекіча у рамках свого візиту до району Срем. Президент країни зауважив, що у світі відбуваються певні речі, і що над Сербією нависла велика небезпека. Водночас він додав, що не все може озвучувати у публічній площині.

Вучив зазначив, що Захід своїми діями показав, що йтиме до кінця, і що його не надто хвилює можлива ескалація конфлікту. За словами Вучича, обидві сторони гратимуть, щоб отримати все або нічого. Це означає, що йтимуть вони до кінця, і що наслідки будуть значно важчими.

Це також означає, що Захід хоче чинити додатковий тиск на всіх, хто не був найагресивнішим проти Росії. Подивіться лише на те, як змінилося ставлення Туреччини та певною мірою Угорщини, наших друзів, лише за останні три дні. Раптом обидва за Фінляндію в НАТО, турки припиняють заправку літаків американського виробництва під російським прапором,

– зауважив він.

Вучич підкреслив, що сербам доведеться обмірковувати кожен свій крок у майбутньому. Крім того, їм потрібно бути відповідальнішими та серйознішими. А ще він зауважив, що боїться, що "ми недалеко від початку третьої світової війни".

Коротко про ордер про арешт Путіна