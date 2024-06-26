В міжнародному праві є прогалини, – військовий експерт про ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і начальника генштабу Валєрія Герасимова за скоєння воєнних злочинів з боку російської армії в Україні. Цьому посприяла українська влада, погодивши юрисдикцію МКС і запросивши Офіс прокурора МКС розслідувати воєнні злочини в Україні.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що з ініціативи України була впроваджена низка процедур, аби на воєнні злочини Росії відреагували на різних майданчиках.

Дивіться також Сподіваємося побачити їх за ґратами, – Зеленський про ордери для Шойгу та Герасимова

Три напрямки відповідальності

Мусієнко зауважив, що насамперед треба реагувати на військову агресію військовими методами й знищувати ворога, відбивати його численні атаки. Другий напрямок відповідальності – санкційний. Третій – юридичний, який передбачає притягнення до відповідальності за злочини, вчинені російськими військовими командирами, починаючи з верхівки.

"Думаю, що МКС видасть ордери на увесь склад осіб, які перебували на засіданні ради нацбезпеки й оборони Росії в лютому 2022 року. Тоді було ухвалено рішення про незаконне визнання псевдодержавних утворень ЛНР і ДНР. Вони всі несуть відповідальність за початок і "освячення" російської агресії проти України", – озвучив Мусієнко.

Міжнародне право має прогалини

Військовий експерт зауважив, що в історії міжнародних інституцій після Другої світової війни такого випадку притягнення до відповідальності ядерної держави ще не було. До цього всі приклади діяльності Міжнародного суду чи видачі ордерів на арешт стосувалися Африки. Однак, на думку Мусієнка, в міжнародному праві існують серйозні прогалини.

"Є суд, є прокуратура і поліція, остання має забезпечити затримання особи, яка підозрюється в злочині. В міжнародних інституціях є прокуратура і суд, але немає поліції", – розповів Мусієнко.

Поки Шойгу і Герасимов перебувають на території Росії й поки російська влада відмовляється співпрацювати з МКС, дістати їх звідти – проблематично, це можна зробити тільки, якщо провести спецоперацію,

– пояснив військовий експерт.

Не менш важливим в умовах повномасштабної війни є необхідність у відшкодуванні збитків, що завдала країна-агресорка Україні: за знищені оселі, підприємства, інфраструктуру. Мусієнко зауважив, що зараз це частково починає компенсуватися з російських заморожених активів.