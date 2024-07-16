З другого разу: Макрон прийняв відставку прем'єра Атталя

Президент Франції все ж прийняв відставку прем'єра та всіх міністрів. Уряд Габріеля Атталя продовжуватиме виконувати обов'язки до призначення нового.

Відставку прем'єра Еммануель Макрон прийняв 16 липня. Раніше президент попросив Габріеля Атталя поки що залишитися на посаді, аби "забезпечити стабільність у країні".

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Відставка Габріеля Атталя

Уряд Атталя виконуватиме обов'язки до призначення наступника.

Щоб цей період завершився якнайшвидше, республіканські сили мають працювати разом, аби створити єдиний фронт навколо проєкт та рішень, які будуть на користь французького народу,

– заявив Макрон.

До речі, Габріель Атталь подав у відставку ще 8 липня, одразу після результатів другого туру парламентських виборів, на яких коаліція Макрона посіла друге місце, здобувши тільки 168 місць.

Спочатку президент не прийняв відставку, попросивши Атталя не залишати цю посаду "тимчасово", щоб "забезпечити стабільність країни".

Напередодні Атталь заявив, що подасть у відставку згідно з французькою політичною традицією. Водночас зазначав, що готовий виконувати обов'язки прем'єра, якщо президент ухвалить відповідне рішення.