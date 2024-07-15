Економічний комітет Ради викликав для пояснень голову НКРЕП та міністра енергетики
Комітет Верховної Ради викликав для пояснень голову НКРЕКП Валерія Тарасюка та міністра енергетики України Германа Галущенка щодо ініціативи об'єднати тарифи на розподіл 1 та 2 класів промислових споживачів електроенергії. За це рішення присутні на засіданні члени Комітету проголосували одноголосно.
"Усереднення тарифів для різних класів споживання є несправедливим, це обман промислових інвесторів, – відзначив заступник голови Комітету Дмитро Кисилевський. – Споживачі 1 класу отримують електроенергію вищої напруги, що забезпечує менші втрати при її розподілі. Для цього вони збудували і обслуговують власні підстанції. Їх тариф на розподіл менший, ніж тариф споживачів 2 класу, які отримають струм нижчої напруги, відповідно з більшими втратами, і які не будували власної інфраструктури. Тож урівняння цих тарифів є спробою скасування політичним рішенням законів фізики, і є обманом інвесторів, які вклали кошти в побудову енергетичної інфраструктури".
Раніше Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не об'єднувати тарифи на розподіл електричної енергії 1 і 2 класів споживачів, оскільки додаткові витрати галузі складатимуть понад 3 мільярди гривень на рік. У зверненні на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка зазначається, що уніфікація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії суперечить практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в Євросоюзі, а також спричинить значні негативні наслідки для конкурентоспроможності гірничо-металургійного комплексу України, знизить податкові відрахування до бюджету та обсяги валютного виторгу.
Як повідомлялося, якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 мільярдів гривень.