Ганебно – не знати державної мови, – Кремінь вимагає карати нардепів за виступи не українською
9 листопада 2021 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Тарас Кремінь наголосив, що незнання державної мови для народного депутата – це ганьба. За його словами, таких політиків необхідно карати.
Мовний омбудсмен звернувся до керівництва Ради з вимогою забороняти виступати нардепам у сесійній залі російською або взагалі тимчасово вигнати російськомовних з парламенту.
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Сьогодні це ганебно – бути чиновником, депутатом і не знати державну мову. Скажу навіть більше: це ознака хамства, безкультур'я та неповаги до України й українського народу,
– зазначив Тарас Кремінь.
Він розповів, що йому в 2021 році надійшло 3 000 звернень, які, зокрема, стосуються чиновників.Зверніть увагу! Згідно з Регламентом, законом "Про статус народного депутата України", а також мовним законом визначено, що кожен нардеп має володіти державною мовою та використовувати її під час публічних заходів.
Іспит з української для чиновників: деталі
- Іспит передбачений законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники мову та чи відповідають займаній посаді.
- В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після складання іспиту надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.
- Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила, що станом на 16 вересня видали 22 265 таких документів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.