Ганебно – не знати державної мови, – Кремінь вимагає карати нардепів за виступи не українською

Тарас Кремінь наголосив, що незнання державної мови для народного депутата – це ганьба. За його словами, таких політиків необхідно карати.

Мовний омбудсмен звернувся до керівництва Ради з вимогою забороняти виступати нардепам у сесійній залі російською або взагалі тимчасово вигнати російськомовних з парламенту.

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Сьогодні це ганебно – бути чиновником, депутатом і не знати державну мову. Скажу навіть більше: це ознака хамства, безкультур'я та неповаги до України й українського народу,

– зазначив Тарас Кремінь.

Він розповів, що йому в 2021 році надійшло 3 000 звернень, які, зокрема, стосуються чиновників.

Іспит з української для чиновників: деталі

Іспит передбачений законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники мову та чи відповідають займаній посаді.

В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після складання іспиту надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила, що станом на 16 вересня видали 22 265 таких документів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.

Згідно з Регламентом, законом "Про статус народного депутата України", а також мовним законом визначено, що кожен нардеп має володіти державною мовою та використовувати її під час публічних заходів.



Норми мовного закону / Інфографіка 24 каналу