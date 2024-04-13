Дорікнула військовим: Маляр довела депутатку Совсун до сліз у прямому ефірі

Колишня заступниця міністра оборони довела депутатку Інну Совсун до сліз під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ. Маляр "закинула" військовим, що вони мали б знати про те, що їхня демобілізація сьогодні неможлива.

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр та депутатка від партії "Голос" Інна Совсун дискутували в ефірі програми "Новий відлік" на телеканалі Суспільне. Дискусія вийшла з-під контролю, коли жінки почали обговорювати питання демобілізації військових.

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Подробиці інциденту

В ефірі депутатка Совсун підняла проблему демобілізації військових та зазначила, що її чоловік воює "на нулі" без відпочинку вже два роки. Вона хотіла донести, що ротація вже не допоможе таким воїнам – вони заслуговують на те, щоб повернутися до нормального життя.

Маляр постійно перебивала Совсун та повторювала, що демобілізація неможлива. Ба більше, вона дорікнула дружині військового тим, що її чоловік, ішовши у військо, не прочитав норму Конституції про те, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану.

"А коли він йшов, то знав норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану?" – спитала ексзаступниця міністра.

На що Совсун наголосила, що чоловіки, які мобілізувалися 24 лютого, зробили те, що було вкрай потрібно. І не варто їм дорікати тим, що вони не прочитали Конституцію.

Маляр заявила, що можливість відпочинку військовим дає ротація, і зауважила, що якщо чоловік Совсун не мав відпустки за увесь цей час, то це "порушення прав людини".

Нардепка намагалася висловити повністю свою думку про те, що ротація, тобто можливість відпочити, "нікого не врятує", однак Маляр постійно перебивала її промову та продовжувала наголошувати, що в Конституцію була закладена відповідна норма, тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій.

Ведучі програми намагалися знизити градус та кілька разів попросили Маляр не перебивати Совсун, щоб усі сторони висловлювалися почергово, однак марно.

В один момент Совсун заплакала. Зі сльозами на очах вона сказала, що за два роки її чоловік заледве бачив своїх дітей.

Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробив найважливіший, найскладніший момент в історії. А ви зараз робите вигляд: цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними й можуть воювати далі,

– сказала Совсун.

Вона додала, що ротація цю проблему не вирішить.

Фрагмент з ефіру

Згодом в інстаграмі нардепка прокоментувала конфлікт, зазначивши, що досі не може оговтатись від сказаного Маляр.

"Зайшла в метро на своїй станції, випадково сіла в потяг в протилежний бік. Щось я не можу оговтатись після почутої вчора фрази Ганни Маляр про те що "ну ті чоловіки, які мобілізувались у перший день, вони ж знали, що це до кінця війни…" Самі винні, ага. Як тепер це забути?" – написала Совсун.