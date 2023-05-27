Стала сапером заради корови: фото 67-річної жінки з Миколаївщини облетіли весь світ

Після деокупації населеним пунктам важко повернутися до звичайного життя. І це не лише через руйнування, але й забруднення вибухонебезпечними предметами. Тому тим, хто повертається додому, доводиться жити в нових умовах.

67-річна Ганна Пліхчинська одна з небагатьох, хто повернувся в деокуповане минулої осені село Степова Долина, яке зруйнували росіяни. щоденно виходить у поле з новеньким приладом для пошуку небезпечних уламків від російських снарядів.

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Як жінка живе в майже безлюдному селі та чому стала сапером

Щодня жінка ризикує своїм життям заради корови, на ім'я Лана. Перш ніж випустити її на пасовисько, жінка шукає вибухонебезпечні предмети. Дрібні вона збирає сама, а якщо знаходить велику – позначає місце та викликає поліцейського.

Я беру, ставлю палку, бо так сказав мені той поліцейський. Намічаю, де воно, а тоді його кличу, він приходить, забирає. А такі маленькі, то я сама збираю,

– каже Ганна.

Під час бойових дій жінка разом із коровою виїхали в Черкаську область, а після деокупації повернулися у село, яке 9 місяців обстрілювали росіяни. Жодного вцілілого будинку там немає. Людей у Степовій Долині майже не залишилося, але в Ганни тут і птиця, і свіжа зелень на городі. Жінка не приховує, що їй страшно ходити з металошукачем на дорозі, але доводиться жити в нових умовах.

Відомою на весь світ Ганна Пліхчинська стала після того, як її фото опублікував польський фотограф Єнджей Новицький.

Як Ганна Пліщинська живе у забрудненому мінами селі / Фото Єнджея Новицького

Згідно з даними Mines Advisory Group через дії Росії територія України є найбільш замінованої у світі і через повномасштабне вторгнення наша країна обігнала "лідерів" рейтингу – Афганістан та Сирію. Майже 40% нашої території забруднені вибухонебезпечними предметами.