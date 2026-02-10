Росія вже й сама боїться: політолог відповів, яких "гарантій безпеки" вимагає Кремль

Під час мирних переговорів багато уваги приділяється гарантіям безпеки Україні від партнерів. Проте Росія зі свого боку також вважає, що мирне врегулювання має передбачати і гарантії безпеки для неї. Це означає, що Москва визнає потенційну загрозу для себе.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, про які гарантії безпеки говорять росіяни. Він пояснив, чому вони важливі для частини російської еліти.

Навіщо Росії гарантії безпеки?

Саакян наголосив, що Кремль наполягаючи на гарантіях безпеки для себе, має на увазі те, що Україна потім силою не буде змінювати статус-кво і не захоплюватиме російські території.

Для росіян заходження України у Курську область став дуже болючим ударом під дих, бо вперше у Росію зайшли іноземні війська і зайняли території. Росіяни бояться, що у випадку внутрішньої дестабілізації, Україна може повторити російський кейс і сказати, що заходить на території, які є українськими, і повертатиме їх силою,

– відзначив політолог.

Це, на його думку, лише питання часу – місяців, років, але це буде відбуватися, як тільки у Росії виникнуть проблеми. До того ж росіяни знають кейси Азербайджану, Вірменії та інші по світу.

Ще декілька років тому неможливо було уявити, що Росія боятиметься того, що її слабкістю скористаються і що вимагатиме гарантій безпеки для себе. Це показник того, що в Кремлі чудово розуміють, що вони слабшають і що далі слабшатимуть сильніше,

– підкреслив Олег Саакян.

Тому для частини російської еліти зараз вкрай необхідно, щоб були якісь гарантії точки незгоряння. І Володимиру Путіну доводиться з цим рахуватися. Саме тому, за словами політолога, російська дипломатія за закритими дверима обговорює, як не допустити реваншу тепер вже України.

Зверніть увагу! Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона проти надання Україні гарантій безпеки від Заходу та Європи. Коментуючи статтю Financial Times, у якій йдеться про можливу багаторівневу угоду між США, Європою та Україною, він зауважив, що це майже ультиматум для Росії. Лавров зазначив, що Україна буцімто може вдатись до провокацій, щоб отримати підтримку західних партнерів та відновити бойові дії.

"На жаль, світ буде готовий говорити про це з Росією, бо вона – ядерна держава. Також світ в майбутньому ще буде стримувати Україну від того, щоб вона не ескалювала ситуацію і не захоплювала російську територію, і щоб ситуація не вийшла з-під контролю", – пояснив політолог.

Він додав, що для України існують колосальні ризики і говорити про перемогу наразі не доводиться. Йдеться про не поразку і про відтермінований матч-реванш в майбутньому, Однак, ситуація буквально "кричить" про те, що цей реванш відбудеться, імовірно, у найближчі роки.

