ЄС погодив нові гарантії безпеки для України, – засідання Євроради

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі погодили надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Вони мають допомогти стримати російську агресію.

Відповідні висновки політики затвердили за результатами дводенного саміту. Про це вони написали на сайті Європейської ради.

Що відомо про гарантії безпеки?

В суботу, 16 жовтня, Європейська рада привітала домовленість про продовження мандата Військової допоміжної місії ЄС (EUMAM Ukraine). Європа продовжуватиме допомагати та оснащувати Збройні сили України.

У документі зазначається, що внесок кожної держави-члена базуватиметься на її індивідуальних можливостях та нормах міжнародного права. Підтримку для стримування агресії реалізують через "Коаліцію охочих" у співпраці зі США

Європейський Союз та держави-члени готові долучитися до надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки…Це передбачає підтримку спроможності України стримувати агресію й ефективно оборонятися, зокрема в довгостроковій перспективі

– йдеться у документі.

Нагадаємо, що під час цього ж саміту Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За словами українського президента, наразі немає жодних сигналів від Росії про готовність закінчувати війну.

Також сторони створять спільну робочу групу для прискорення прогресу з досягнення проміжних критеріїв. Сторони домовилися зосередитися на реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.