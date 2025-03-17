Сибіга розповів, що може бути гарантіями безпеки для України до вступу в НАТО

Україна прагне отримати гарантії безпеки перед підписанням будь-якої угоди із Росією. Глава МЗС пояснив, що може стати ними.

Андрій Сибіга розповів, яких гарантій безпеки прагне Україна. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Чого хоче Україна

Сибіга наголосив, що питання членства в НАТО не може бути знято з порядку денного. За його словами, на сьогодні немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО, але в Конституції України це зафіксовано. Глава МЗС підкреслив, що найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО.

Якщо ми говоримо про інші конкретні, дієві безпекові гарантії – це повітряне патрулювання, залучення повітряного флоту, систем протиповітряного захисту наших союзників,

– додав він.

Також Сибіга заговорив про море. За його словами, це безумовно, можливості, які випливають із залучення флоту в Чорному морі.

Також він назвав підтримку нашої оборонної індустрії, адже Україна повинна ставати все більш самодостатньою в оборонній галузі.

Ми повинні посилити нашу позицію настільки, щоб ворог чітко розумів наслідки і ціну можливих подальших провокацій, можливих подальших агресій,

– зазначив міністр.

Сибіга окреслив, що топпріоритетом є системи протиповітряного захисту, нарощування наших спроможностей по дронах і, безумовно, артилерійські спроможності.