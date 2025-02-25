Макрон пояснив, як зробити, щоб Росія відчула наслідки в разі повторного вторгнення в Україну

Франція та Велика Британія можуть відправити свої війська до України в межах нової безпекової ініціативи. Президент Еммануель Макрон зазначив, що переговори щодо майбутнього безпекового формату тривають, оскільки немає консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю для Fox News.

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Як Макрон хоче убезпечити Україну від повторного вторгнення

Макрон зазначив, що консенсусу щодо вступу України до НАТО немає. Але він наголосив, що буде непровальним залишити Україну саму.

Якщо ми залишимо Україну саму, як це було в минулому, це буде помилкою. Нам потрібно щось більш суттєве. Тому ми маємо вести переговори із США, союзниками та Україною про те, які гарантії безпеки мають сенс,

– зазначив французький лідер.

Одним із варіантів посилення України, який вбачає Макрон, є підтримка сильної армії. За словами президента Франції, це близько 800 000 військових. Однак він погодився, що цього буде недостатньо.

Тому, якщо надійде запит, Франція та Велика Британія можуть відправити свої війська в Україну.

"Не на передову, не для безпосереднього зіткнення, а в певні визначені договором місця – як присутність для підтримки миру та збереження нашої колективної довіри за підтримки та гарантій США", – зазначив Макрон.

Він зауважив, що президент США Дональд Трамп чітко висловився, що саме Європа буде відповідати за безпеку України після закінчення війни. За словами Макрона, "європейці готові взяти на себе справедливу частку тягаря".