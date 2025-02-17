Політик із США назвав найкращу і найдієвішу гарантію безпеки для України

Дональд Трамп хоче, аби саме Європа надала Україні гарантії безпеки. Однак поки європейські країни з цим "тягнуть".

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч з США Юрій Рашкін, зауваживши, що Європі слід зробити для цього певний крок. Поки що ж Україні залишається покладатись лише на себе.

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Найкраща гарантія безпеки для України

Рашкін зазначив, що важливим питанням щодо гарантій безпеки залишаються можливості Європи. Європейські країни починають усвідомлювати, що "парасолька безпеки США не розкриється".

Однак першочергова, найкраща та найдієвіша гарантія безпеки для України – Збройні Сили України та сама Україна,

– наголосив він.

Лише після цього країни країни-члени НАТО повинні зрозуміти важливість України, яка є ключем до миру на континенті. Однак цього не буде, якщо на виборах у Європі будуть вигравати проросійські політики.

Цікаво! Експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив думку про те, що в Європи не вистачить військових для відправки миротворчих сил. Тому, крім Збройних Сил, механізм захисту може дати “ядерна парасолька”, для цього треба відновлювати арсенал ядерної зброї.

"Зараз здається, що ці країни знають, що вони "наступні в списку". Це країни Балтії, Молдова і Польща. Вони дивляться на все це реалістично", – сказав громадський та політичний діяч.

Він додав, що Росія справді стає слабкою кожен день, але надіятись на це не варто. Поки не пізно, світ повинен дати відсіч агресору.

До слова, у Financial Times повідомили, що США цього тижня попросили Європу розробити детальні гарантії безпеки для України. Мовиться також про пропозиції щодо зброї та миротворчих контингентів.