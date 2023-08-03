До гарантій безпеки для України від G7 приєдналися вже 12 країн: Зеленський назвав їх

Україні до вступу в НАТО готові надати гарантії безпеки 12 країн. Першою країною, з якою наша держава почне працювати над угодою, безумовно, стануть США.

Про це повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з українськими дипломатами в Закарпатті. Він наголосив, що цього тижня вже почнеться робота над документами, передає 24 Канал.

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Які країни приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки

Зеленський заявив, що отримання безпекових гарантій для України на шляху в НАТО є важливим завданням. Адже пакет гарантій до кінця поточного року стане цілком конкретним.

Нині до декларації приєдналися:

Бельгія,

Данія,

Ірландія,

Ісландія,

Іспанія,

Норвегія,

Нідерланди,

Португалія,

Румунія,

Фінляндія,

Чехія,

Швеція.

Цього тижня Україна вже почне працювати над двосторонніми угодами про гарантії безпеки. Зеленський повідомив, що першою країною у співпраці стануть США. Крім того, під час виступу Президент України повідомив, що на закритій частині зустрічі з дипломатами обговорювали їхні завдання щодо роботи з конкретними державами, які готові надати гарантії безпеки. Зеленський також наголосив на важливості продовження політики сусідства, адже в сучасному світі всі вільні демократичні країни потребують добросусідства.

Ваше завдання – створювати для нашої держави більше добросусідських можливостей. Захищати наші інтереси, але й захищати спільність інтересів із сусідами – з усіма, окрім держави-агресора та її сателітів. Україна вміє бути вдячною та є вдячною кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але й наш внесок у спільну безпеку заслуговує на вдячність,

– сказав Зеленський.

Зеленський зустрівся з угорською громадою

Під час робочої поїздки на Закарпаття Володимир Зеленський також зустрівся з угорською громадою. Також він відзначив воїнів, які боронять нашу країну від загарбників.

Президент висловив подяку українським військовим та всім, завдяки кому ті, хто проживає сьогодні на Закарпатті, їхні діти почуваються захищеними. Зеленський і учасники зустрічі вшанували пам'ять героїв, які віддали заради цього свої життя. Він також подякував угорській громаді за її діяльність під час повномасштабного російського вторгнення.