Гарантії безпеки для України: яку відповідь Росія дала щодо 5-ї статті НАТО
Росія поки не дала остаточної відповіді щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО. За словами джерел, наближених до української переговорної групи, російська делегація не погодилася на цю пропозицію, але й не відкинула її прямо.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Яку позицію Росія займає щодо гарантій безпеки для України?
Москва поки не визначилася з позицією щодо гарантій безпеки для України, які передбачали б механізм, подібний до закріпленого у 5-й статті Північноатлантичного договору. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили співрозмовники, наближені до української переговорної групи.
На запитання, чи справді російська сторона категорично виступає проти таких гарантій, одне з джерел відповіло: "Це не зовсім так".
Інший співрозмовник уточнив, що російська делегація під час обговорень не висловила ані згоди, ані прямої відмови.
Не сказала ні "так", ні "ні",
– зазначило джерело.
Окремою перешкодою для переговорного процесу залишається позиція Москви щодо участі європейських партнерів. За словами співрозмовника агентства, Росія наразі блокує ініціативу щодо залучення Європи до переговорів.
Водночас у Києві вважають, що домовитися про участь європейців усе ж можливо.
Станом на зараз Росія продовжує чинити опір цій ініціативі, але, імовірно, це вдасться зробити в тому чи іншому форматі,
– сказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше американський переговорник Джаред Кушнер заявляв про готовність Кремля прийняти ідею безпекової угоди за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков публічно називав так зване квазічленство Києва в Альянсі неприйнятним варіантом.