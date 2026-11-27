Росія поки не дала остаточної відповіді щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО. За словами джерел, наближених до української переговорної групи, російська делегація не погодилася на цю пропозицію, але й не відкинула її прямо.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Яку позицію Росія займає щодо гарантій безпеки для України?

Москва поки не визначилася з позицією щодо гарантій безпеки для України, які передбачали б механізм, подібний до закріпленого у 5-й статті Північноатлантичного договору. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили співрозмовники, наближені до української переговорної групи.

На запитання, чи справді російська сторона категорично виступає проти таких гарантій, одне з джерел відповіло: "Це не зовсім так".

Інший співрозмовник уточнив, що російська делегація під час обговорень не висловила ані згоди, ані прямої відмови.

Не сказала ні "так", ні "ні",

– зазначило джерело.

Окремою перешкодою для переговорного процесу залишається позиція Москви щодо участі європейських партнерів. За словами співрозмовника агентства, Росія наразі блокує ініціативу щодо залучення Європи до переговорів.

Водночас у Києві вважають, що домовитися про участь європейців усе ж можливо.

Станом на зараз Росія продовжує чинити опір цій ініціативі, але, імовірно, це вдасться зробити в тому чи іншому форматі,

– сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше американський переговорник Джаред Кушнер заявляв про готовність Кремля прийняти ідею безпекової угоди за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков публічно називав так зване квазічленство Києва в Альянсі неприйнятним варіантом.