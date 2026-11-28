Україна прагне отримати гарантії безпеки, які за силою та зобов'язаннями будуть подібними до членства в НАТО. Вони мають бути пов'язані з припиненням вогню та передбачати чітку реакцію партнерів у разі нового нападу Росії.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC пояснив, які саме питання потрібно узгодити перед укладенням таких домовленостей.

Якими мають бути гарантії безпеки для України?

Зеленський наголосив, що Україна повинна заздалегідь розуміти, як саме партнери діятимуть у разі повторної російської агресії.

Ми повинні мати чітке розуміння, що якщо Росія знову вдасться до агресії, деякі з наших партнерів відреагують. Але ми не знаємо, як саме вони реагуватимуть. Для мене все має бути чітко, коли ми говоримо про гарантії безпеки,

– заявив президент.

Він також підкреслив, що Україна має розуміти, які саме сили будуть залучені до її захисту та скільки іноземних військових можуть перебувати на українській території в межах мирного врегулювання.

Ми у стані війни. Ми розуміємо, що саме є сильним проти Росії або захистом від російської агресії. Це означає, який саме контингент країн буде представлений, яка кількість солдатів буде представляти свої країни на нашій території під час мирного вирішення,

– пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО. Водночас однією з основ безпекових гарантій він називав повну інтеграцію України до Європейського Союзу.

Президент Франції Емманюель Макрон серед ключових складових майбутніх гарантій називав сильну та добре оснащену українську армію, а також підтримку з боку європейських збройних сил.

Водночас американський посланець Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати Москву погодитися на гарантії за зразком статті 5 НАТО. Вона передбачає зобов'язання союзників реагувати на збройний напад на одну з країн, зокрема із застосуванням військової сили.