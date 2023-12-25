"Нам не потрібен ще один Будапештський меморандум": в ОП про гарантії безпеки для України

Україна продовжує співпрацювати зі своїми партнерами щодо гарантій безпеки. Як зазначили в Офісі Президента, нашій державі не потрібен ще один Будапештський меморандум.

Як зазначив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю, цей документ не мав впливу ані у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, ані у 2022 році, коли розпочала повномасштабне вторгнення.

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Україні потрібні справжні гарантії безпеки

За словами Ігоря Жовкви, наша держава розраховує на те, що від Заходу отримає справжні гарантії безпеки. Натомість другого Будапештського меморандуму Києву не треба.

Заступник глави ОП зауважив, що наразі з усіма країнами G7 тривають перемовини. Спостерігається дуже хороша динаміка з Великою Британією, яка є нашим другом. Наша держава називає це "гарантіями". І вона робитиме так, щоб це слово прийняли також наші союзники.

Ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, де теж спочатку йшлося про гарантії, а потім... Слова "запевнення" точно не буде в жодному з наших документів,

– наголосив він.

Ігор Жовква зробив ще один акцент. Він наголосив, що Україні необхідне підписання гарантій якомога швидше. Водночас це не означає, що можна нехтувати змістом відповідного документа.

За його словами, наша держава прагне, щоб відповідний документ був юридично зобов'язувальний. Він повинен пройти всі відповідні процедури затвердження у кожній з держав.

Нам точно не потрібен іще один чи ще сім Будапештських меморандумів. На жаль, цей документ не спрацював ні під час агресії Росії проти України у 2014 році, ні під час повномасштабної агресії Росії у 2022 році,

– підкреслив Ігор Жовква.

Звернімо увагу, що нещодавно у New York Times з'явилася публікація. У ній написали, що Владімір Путін буцімто посилає Заходу сигнали про свою нібито готовність заморозити російсько-українську війну й ухвалити відповідну угоду.

На це вже відреагували у ГУР МО. Представник Андрій Юсов підкреслив, що відповідну інформацію необхідно моніторити й аналізувати. Також слід робити відповідні висновки. Водночас він зазначив, що поява відповідних матеріалів заперечує тезу про те, що світ буцімто забув про Україну.