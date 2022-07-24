Що буде основною гарантією безпеки для України: підсумки засідання Міжнародної робочої групи

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України 23 липня провела друге засідання. Там обговорили проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх міжнародних гарантій.

Ця група традиційно зібралася під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. На засідання всі зійшлися на думці, що все ж основний пріоритет нашої держави залишається незмінним. Перше засідання цієї групи відбувалося 1 липня.

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Що є найбільшим гарантом безпеки

Учасники групи в ході дискусій все ж було підсумовано, що вступ до Північноатлантичного альянсу є важливим і вкрай необхідним. Зрештою, тому в нашій конституції й залишається закріпленим курс на членство в НАТО.

Група вважає, що Альянс і Стаття 5 Вашингтонського договору – досі золотий стандарт гарантій безпеки. Проте Україна не зможе одразу вступити.

Поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію та у разі потреби – захистити себе й відновити свій суверенітет, територіальну цілісність і безпеку,

– зазначили в повідомленні.

Члени групи вважають, що для досягнення цього знадобиться взаємопов'язана система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод. Їх мають підписати Україна та держави-гаранти. Документи, зокрема, повинні сприяти розбудові та зміцненню сил нашої оборони.



Частина з членів цієї групи / Зображення Офісу Президента

Це потрібно не лише Україні

Андерс Расмуссен акцентував на тому, що стабільність у євроатлантичному регіоні тісно переплітається зі стабільністю та безпекою України.

Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Тому для міжнародної спільноти доцільно – не лише морально, а й стратегічно – рішуче підтримувати безпеку України,

– сказав ексгенсек НАТО.

Він додав, що зараз триває розгляд і попередніх моделей. Але модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни.

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