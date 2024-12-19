Зеленський сказав, що саме вважає найбільшою гарантією безпеки для України

Україні необхідні гарантії, що після завершення війни Росія не нападе знову. Володимир Зеленський пояснив, що саме вважає найбільшою гарантією безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента у Брюсселі 19 грудня.

Зверніть увагу Путін – фантазер та відморозок, а Україна потребує реальних гарантій: головні заяви Зеленського

Зеленський про гарантії безпеки

Український лідер відповів, які гарантії чекає від міжнародних партнерів, якщо найближчим нашу державу не візьмуть до НАТО.

Президент наголосив, під час війни нічого "вочевидь" не буває. Водночас сказав, що в нас є гарантії, – санкційні, фінансові, щодо пакетів зброї. Зауважив, сьогодні прем'єрка Італії сказала про підтримку наступних для України. Однак, усього цього недостатньо, аби гарантувати, що Путін не прийде знову.

Тому найкраще – сильна армія, велика армія, найбільша в Європі,

– заявив Володимир Зеленський.

Наголосив, обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права в будь-якому випадку.

Навіть на шляху до НАТО – армія повинна бути дуже сильна. Поки ви не в НАТО, ви все одно ризикуєте, передусім ваші сили безпеки, оборони, ваш народ. І тому сильні гарантії, саме Альянс – сильна армія, економіка,

– підкреслив президент.

Глава держави також зауважив, зараз в України серйозний дефіцит бюджету. Це обговорювали з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми розуміємо, що такий дефіцит в бюджеті. У нас 40 – 42 мільярди. І ми знаємо, як ми закриваємо у 2025 році. Це велика робота. Я дякую партнерам", – зазначив Зеленський.