Про це в інтерв'ю розповів мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов.

Чому Україні потрібен стійкий мир?

За словами Ігоря Терехова, варто розділяти заморозку конфлікту від миру. Він наголосив, що заморозка війни стане катастрофою для прифронтових міст та громад. Мовляв, ці території стануть таким собі "сталевим дикобразом".

Сюди не прийдуть інвестиції, бо це величезні ризики. Сюди не прийде молодь. Навпаки, цей "сталевий дикобраз", мілітаризована зона сприятимуть тому, що люди будуть виїжджати, молодь будуть виїжджати,

– пояснив міський голова Харкова.

За його словами, кожен українець сьогодні переконаний: з настанням миру країна відбудується і стане кращою, ніж до війни. Україна створить нові робочі місця і забезпечить своїм громадянам гідне життя.

Посадовець зазначив, що людей тримає віра. Якщо ж її не буде, то будуть зачинятися бізнеси, банки, виїжджатиме населення – включно з молоддю. Тож населення старітиме. Відбуватиметься стагнація – що неприйнятно для України.

Голова АПМГ переконаний, що ґрунтом для довгострокового миру є лише довгострокові гарантії від наших партнерів.

"Потрібні гарантії, чіткі гарантії того, що цей мир буде не на рік, на два, на три, на п'ять. Це дуже важливо. Для того сьогодні і воюють наші люди, для того ми переживаємо все це, а не для того, щоб через три роки знову повернулася війна", – вказав Терехов.