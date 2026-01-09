Трамп кардинально змінив думку: якими мають бути гарантії безпеки для України з боку США

Сьогодні точаться дискусії щодо гарантій безпеки для України, зокрема, з боку США. Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що вони могли б розмістити війська в Україні як частину цих гарантій безпеки. Водночас Філіп Гордон, ексрадник Каміли Гарріс, стверджує, що гарантії безпеки для України з боку США нічого не варті та не виправдовують виведення військ із Донбасу.

Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що саме тому зараз тривають переговори між військовими командувачами України, європейськими партнерами і США. Тому що немає розуміння, що таке "гарантії безпеки" з погляду контролю лінії зіткнення, коли триває перемир'я, і з погляду моніторингу демілітаризованих зон, щоб вони залишалися такими.

Які гарантії безпеки могли б надати Україні США?

Лукас зазначив, що частина Донецької області буде демілітаризована в остаточних пропозиціях, що означає забезпечення повітряного прикриття, щоб стримувати Росію від завдання ракетних і дронових ударів.

Відповідно усе це потрібно пропрацювати і узгодити, за його словами, між багатьма країнами. Адже йдеться не тільки про Україну, але також про європейські держави, включно з Великою Британією та Францією, які планують розмістити війська в Україні.

Варто знати. Філіп Гордон у своїй статті для The New York Times пише, що суть імовірної мирної угоди полягає в тому, що Україна відмовиться від Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США, відповідно до яких Росія більше ніколи не нападе на Україну. Проте Гордон вважає, що будь-яка гарантія безпеки від Трампом не буде дієвою. Для дійсного гарантування безпеки Києву необхідно вимагати конкретних заходів із самооборони, ніж гарантій безпеки, яким Путін ніколи не повірить.

Імовірно відбудеться повітряна операція під керівництвом США, яка буде розташована у Польщі для, щоб переконатися, що Росія не продовжить атакувати з повітря.

"Це потрібно узгодити з кількома країнами, а також пропрацювати командну структуру і логістику. Проте найголовніше, що Україна і Європа мали домогтися від адміністрації Трампа згоди щодо принципу гарантій безпеки", – підкреслив професор американістики.

Чи змінив Вашингтон своє ставлення до надання гарантій безпеки Києву?

Він нагадав, що трохи менш як рок тому, коли Дональд Трамп вступив на посаду президента, йшлося про те, що США не дадуть Україні гарантії безпеки і взагалі не надаватимуть ані фінансової, ані військової, ані розвідувальної допомоги. Трамп просто збирався покинути Україну.

Впродовж більшої частини 2025 року, на його думку, доводилося повертати США до співпраці щодо обміну розвідданими, поставок озброєнь через членів НАТО і до участі в гарантіях безпеки.

Важливо закріпити сам принцип гарантій безпеки, тому що є розбіжності щодо термінів. Трамп говорив, що погодиться на строк цих гарантій впродовж 15 років, а Європа і Україна хотіли б – до 50 років. Це треба буде вирішити,

– пояснив Скотт Лукас.

Водночас професор американістики не погодився із Філіпом Гордоном щодо його висновків, адже на цьому етапі відбувається поступове просування до того, що Сполучені Штати стають частиною оборони України, а не відходять у бік.

Що відомо про гарантії безпеки для України?