Стефанішина розповіла, коли Україна може підписати безпекову угоду зі США

Україна продовжує працювати зі своїми партнерами щодо підписання безпекових угод. Ольга Стефанішина розповіла, коли можна буде підписати відповідну домовленість зі США.

Детальніше про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла у коментарі під час Мюнхенської безпекової конференції. Її спитали журналісти про ймовірність підписання відповідної домовленості зі США під час саміту НАТО у липні 2024 року.

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Коли Україна та США можуть підписати угоду

Ольга Стефанішина припускає, що держави можуть підписати безпекову угоду і до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні. За її словами, наразі у фокусі нашої держави – голосування за пакет допомоги Конгресом. Адже для нашої країни це питання виживання.

Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв'язок з Джейком Салліваном (радником президента США з питань нацбезпеки – 24 Канал). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше,

– зауважила Стефанішина.

За її словами, наразі увага України зосереджена на іншому. Мовиться про нагальніші питання, яких потребує як народ нашої країни, так і наше військо.

"Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Тому ми фокусуємося на рішеннях, які мають бути ухвалені в березні (у Конгресі США – 24 Канал)", – наголосила вона.

Ольга Стефанішина підкреслила, що нам необхідно захистити міста України. Щоб у ЗРК Patriot були снаряди. І це, за її словами, – "питання життя і смерті". І що саме на цьому ми концентруємося. Водночас, запевняє віцепрем'єрка, гарантії безпеки "точно будуть підписані".

18 лютого Володимир Зеленський анонсував ще декілька угод, які вже погоджені. Він зауважив, що мав розмову ще з кількома країнами, і що є домовленості про безпекові угоди.

Паралельно він зазначив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. За його словами, глава держави не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.