Не вистачає найважливішого: експерт вказав, що не так з обіцяними "гарантіями безпеки" для Києва
- Європейські партнери обережні у наданні гарантій безпеки Україні, зокрема, Німеччина розглядає можливість розміщення своїх військ на території НАТО, а не в Україні.
- Експерт Сергій Кузан назвав країну, яка може надати повноцінні гарантії безпеки.
Гарантії безпеки для України – одне з ключових питань майбутньої мирної угоди. Проте європейські партнери обережні у своїх обіцянках. Зокрема канцлер Фрідріх Мерц заявив, що після припинення вогню Німеччина може розмістити свої війська не в Україні, а на суміжній території НАТО.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, наскільки ефективними можуть бути гарантії європейських партнерів. Він наголосив, які саме гарантії стали б справжньою допомогою для України.
Яка країна може надати дійсно дієві гарантії безпеки?
Кузан вважає, що поки не зрозуміло, який буде механізм тиску на Росію та гарантії економічної і військової підтримки для України, те, про що говорять європейці, важко назвати гарантіями саме безпеки.
Зверніть увагу! Фрідріх Мерц зазначив, що Німеччина продовжить політично, фінансово та військово підтримувати Україну. Це, за його словами, може означати, що після припинення вогню Берлін "задекларує сили для України на суміжній території НАТО". Мерц додав, що "припинення вогню має бути узгоджене" з Росією, щоб "коаліція могла діяти достатньо рішуче".
Якщо буде розміщений певний обмежений контингент німецьких військ у логістичному центрі у Жешуві у Польщі або деінде, то це може підсилити Україну. Тому що, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці, Києву важливо, щоб у цю війну було залучено у той чи інший спосіб якомога більше європейських військових армій і спецпідрозділів. Проте важко називати це реальними гарантіями безпеки, тому що не вистачає найважливішого.
Тут для мене все дуже просто, як і для будь-якого українця. Якщо ви готові вступитися за Україну, коли вона перебуває під обстрілом, то не треба чекати, поки американці досягнуть перемир'я. Заводьте сюди своїх військових і беріть на себе частину роботи. Ніхто не просить йти на фронт, але у тилових західних областях розміщення контингенту можливе,
– наголосив він.
В іншому випадку, за його словами, це можна назвати своєрідною підтримкою з боку партнерів. Це заведення в Україну капіталу, додаткових спроможностей, передусім британських і французьких військових, які готові в обмеженій чисельності, але все ж таки бути присутніми на території нашої країни.
Це посилює українські, зокрема, воєнні спроможності, і дає Києву змогу сконцентруватися більше на східному кордоні нашої країни. Відповідно посилити там наше там угрупування. Тому певною мірою це можна назвати підтримкою,
– наголосив Сергій Кузан.
Проте, додав він, говорити про повноцінні гарантії безпеки на сьогодні можуть, на жаль, лише США, які і є ініціатором та основним гравцем перемовин у трикутнику США – Україна – Європа.
Які гарантії безпеки Україні можуть надати партнери?
Україна, Франція та Велика Британія 6 січня підписали Декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови нашої країни.
За словами Еммануеля Макрона, у документі вперше зафіксовано реальні механізми безпеки та узгодженість дій між 35 країнами "Коаліції охочих", Україною та Сполученими Штатами.
Напередодні було оприлюднено драфт декларації, що включає 5 компонентів системи гарантій для України. Вони, імовірно, набудуть чинності після запровадження режиму припинення вогню.
Йдеться про участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США; підтримку Збройних Сил України; багатонаціональні сили для України; зобов'язання у разі майбутнього нападу; зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.