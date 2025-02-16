Ракети, вступ в ЄС і домовленості, як в Ізраїлю: Зеленський назвав необхідні гарантії безпеки

Володимир Зеленський зазначає, що гарантіями безпеки для України була б велика кількість ракет, велика армія, інвестиції та членство в ЄС. Також президент називає домовленості, схожі на ті, які має від партнерів Ізраїль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для NBC News.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

Так, у відповідь на питання про гарантії безпеки Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно від США великий пакет ракет як превентивний крок. Україна не використовуватиме, проте якщо росіяни нападуть – їх застосують швидко.

Але вони будуть розміщені на нашій території, не так, як це було перед повномасштабним вторгненням, коли Білий дім наклав санкції і дав нам зброю після вторгнення,

– сказав він.

Ще однією гарантією безпеки Зеленський назвав "велику армію", яка має бути порівнювана за чисельністю з армією Росії, якщо Україна не є членом НАТО. На думку гаранта, це була б потужним сигналом – Путін не піде, якщо розумітиме, що Україна має такі ж за чисельністю Збройні Сили. Також Україна потребує інвестицій.

"Я думаю, Путін не буде атакувати ракетами виробництва, де ми є партнерами з Америкою", - сказав він.

Також Володимир Зеленський вважає, що безпековою гарантією було б членство України в Євросоюзі. Для України це особливий ринок і ЄС дуже зацікавлений у наших продуктах.

"Ми маємо бути в однакових фінансових умовах з Європейським Союзом. Ми хочемо бути членом, ми поділяємо ті самі цінності, ми маємо таке саме законодавство. Це частина економічних безпекових гарантій для нас – бути негайно частиною ЄС, це також дуже важливо", – сказав він.

Водночас президент пригадав безпекові гарантії Ізраїлю. США, Франція, Велика Британія і інші хлопці, хоча Ізраїль не є членом НАТО почали захищати ізраїльський народ від ракет Ірану. Україна потребує таких гарантій.