Україна та партнери профінансують контракти для військових після війни, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що українська армія стане частиною системи безпекових гарантій для України після війни завдяки спільному фінансуванню від партнерських країн.
- Президент зазначив, що партнери можуть допомогти, надаючи додаткове фінансування та запроваджуючи гідні контракти для військових, які бажають продовжити службу.
Володимир Зеленський заявив, що частиною системи безпекових гарантій для України після завершення війни стане українська армія. Військові отримуватимуть спільне фінансування від партнерських країн.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Мобілізація – це примус: нардеп пояснив, чому на фронті бракує людей і що робити із СЗЧ
Які гарантії безпеки нададуть партнери?
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовою гарантією безпеки для України залишається її армія, ефективність якої вже була доведена.
Армія спрацювала, і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме, неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право – повернутися додому,
– пояснив президент.
За словами Зеленського, партнери України також можуть допомогти: надати додаткове фінансування та запровадити гідні контракти для тих, хто бажає продовжити службу.
Глава держави також зауважив, що надзвичайно важливо не втратити набутий досвід, особливо в умовах сучасної технологічної війни.
Чи підвищать зарплати військовим?
Нещодавно в Україні ухвалили бюджет на наступний рік, і в суспільстві різко розкритикували рішення про збільшення витрат на депутатську роботу. Водночас підвищення виплат для військових у документі не заклали.
Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко пояснив, що військовий бюджет уже повністю розподілений і не містить резервів для такого підвищення. За його словами, щоб змінити ситуацію, кошти довелося б шукати за межами оборонної частини.
Костенко раніше також реєстрував законопроєкт про мотивацію служби. Його суть полягала в тому, щоб оплата залежала не лише від факту служби, а й від її тривалості та участі в бойових діях.