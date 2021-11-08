"Гарантуватиме незалежність органу": Зеленський підписав закон про НАБУ

Володимир Зеленський 8 листопада підписав законопроєкт про Національне антикорупційне бюро. Тепер звільняти та призначати голову відомства буде Кабінет Міністрів.

Новий документ усунув суперечності між Конституцією та законом про НАБУ. Згідно з ним, Бюро є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це забезпечить гарантії незалежності його роботи.

Раніше Зеленський відреагував на схвалення Радою закону про НАБУ

Що передбачає закон про НАБУ

Директора НАБУ призначатиме комісія із проведення конкурсу. До її складу увійдуть шестеро осіб. Трьох з них призначатиме уряд, а інших трьох – пропонуватимуть уряду міжнародні організації. Такі кандидати повинні протягом останніх 3 років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ надавати Україні міжнародну технічну допомогу у протидії корупції.

До речі, звільнити директора НАБУ можна буде лише за конкретними підставами.

Це гарантуватиме незалежність антикорупційного органу,

– заявив у відеозверненні речник президента Сергій Никифоров.

Крім того, вимоги Кабінету Міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюватимуться на НАБУ.

У документі також визначені засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності НАБУ. Її щороку здійснюватиме відповідна комісія.

Зауважимо, закон набирає чинності 9 листопада.