У Росії була ціль, – Гармаш пояснив, чому бойовики погодилися на режим тиші

Росія із самого початку не була зацікавлена у мирі з Україною. Вона мала іншу ціль, коли погоджувалася на перемир'я – визнати статус ОРДЛО.

Росія хотіла насамперед, щоб Україна визнала стороною виникнення конфлікту на Донбасі саме ОРДЛО. Про це в ефірі повідомив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Друга ціль – була знизити рівень "нормандської четвірки" і підвищити рівень ТКГ. Тому що в "нормандській четвірці" нема ОРДЛО, а в ТКГ воно є,

– зазначив Сергій Гармаш.

Він повідомляє, коли Росія побачила, що перемир'я є, і рятуються життя наших військових, а суб'єктивації нема, вона не отримала потрібного їй результату, тоді розпочала застосовувати знову військові інструменти натиску на Київ.

"Тому інструменти, які вона може застосовувати, вона застосовує. Інших можливостей у неї є мінімальна кількість", – додав представник Донецької області у Тристоронній контактній.

Як надалі стримувати агресію Росії

Сергій Гармаш повідомляє, що перемир'я є дипломатичним інструментом, який ми продовжуємо використовувати. Також Україна й надалі показує світу, що вона готова на закінчення активних військових дій. Саме це буде передумовою для діалогу про політичне регулювання.

Поки наших військових вбивають, ми не можемо домовлятися про політичне врегулювання. Наше суспільство такого не зрозуміє,

– розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі.

За його словами, у Росії свій підхід, вона вважає, що спочатку потрібно домовитися про політичне врегулювання, тоді вони припинять нас вбивати. Він наголошує, що поки західний прогресивний світ підтримує нашу позицію, і ми використовуємо цей інструмент, показуємо світу, хто хоче реальної війни, а хто ні.

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"Мені важко сказати, як ми примусимо Росію надалі дотримуватися режиму припинення вогню, тому що вона в цьому не зацікавлена. Але ми можемо використовувати той факт, що вона стріляє", – зазначив Сергій Гармаш.

Гармаш розповів про переговори з Росією в рамках ТКГ: відео