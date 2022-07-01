Записані як "м'ясо": командир у зошиті розповів, що робитимуть курсанти "академії МВС" на фронті

Росія вже давно стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну. Тому не дивно, що тепер навіть курсантів окупованого Донбасу відправляють на фронт.

Курсанти "академії МВС" на фронті будуть "м'ясом"

Як виявилося окупанти склали список, чим займатимуться солдати на полі бою. Комусь з них пощастило більше, інших – одразу розподілили до "гарматного м'яса".

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У Донецьку відбувся мітинг батьків курсантів біля "Академії МВС". Там стали відомі дуже цікаві деталі, зокрема, й про "обов'язки" курсантів.

Так, у робочому зошиті командира 1-го окремого батальйону записано, чим займатимуться курсанти на передовій.

Робочий зошит командира 1 окремого батальйона / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

Якщо 1 та 2 курсу ще "пощастило", оскільки охоронятимуть розрахунки ППО, склади та розташування, то курсантам 3, 4 та 5 курсів "зірвали справжній джекпот". Останні записані просто як "м'ясо".



Курсанти "академії МВС" на фронті будуть "м'ясом"​ / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

У Росії скасували вікові обмеження для призовників

У Росії нестача людей, які готові йти воювати в Україну, стає все більш відчутною. Через це владі країни-агресорки доводиться викручуватися.

Так, ще наприкінці травня у Росії скасували певні вікові обмеження для призовників та затвердили новий закон, аби ще більше людей можна було кинути на наші території, як гарматне м'ясо. Відтепер до армії там залучатимуть і контрактників, старших ніж 40 років.

Нагадаємо, що раніше службу за контрактом могли проходити росіяни від 18 до 40 років та іноземці, молодші за 30 років. Однак, зараз набиратимуть контрактників віком до 50 років.

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