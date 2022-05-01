Гарний початок дня: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

ЗСУ продовжують боронити Україну від загарбників та їхньої техніки. На Дніпропетровщині вдалося збити російський безпілотник, який займався розвідкою.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що близько 11 години ранку на території області збили ворожий БПЛА.

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Дрони, які використовує Росія у війні з Україною, нечасто повертаються на місце своєї дислокації – військові ЗСУ пильно стежать, щоб жодна техніка не змогла виконати свого прямого призначення.

Дніпропетровщина. 1 травня. 11.00. Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник,

– написав Резніченко.

Російські безпілотники страждають в Україні

За час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення. Лише за 30 квітня ЗСУ ліквідували 13 БПЛА російської армії.

Схоже, що в Росії виникає дефіцит бойових дронів – один зі збитих українськими захисниками безпілотників виявився машиною міністерства надзвичайних справ Росії. Безпілотний апарат знищили в небі над Донбасом.

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