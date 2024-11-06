Гарріс у телефонній розмові привітала Трампа з перемогою на виборах

У США на виборах-2024 тріумфально переміг республіканець Дональд Трамп. Ввечері 6 листопада Камала Гарріс офіційно визнала результати, зателефонувавши новообраному президенту, аби привітати його з перемогою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Камала Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах

Старший помічник Камали Гарріс повідомив, що ввечері віцепрезидентка зателефонувала новообраному президенту Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах 2024 року.

Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою промовою. Окрім цього, у розмові згадувалося про значення "бути президентом для всіх американців".

Зауважимо, що NBC News з посиланням на джерела повідомляло, що Джо Байден також планує зателефонувати Трампу, а згодом публічно виступити з промовою щодо результатів виборів.

Анонімний представник Білого дому стверджує, що підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, аби зробити все, чого республіканець не зробив у 2020 році. Байден хоче зателефонувати республіканцю, аби привітати його, запросити до Білого дому. Окрім цього, нинішній президент хоче бути присутнім на інавгурації нового лідера країни.