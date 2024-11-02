Є нюанс: чи справді Гарріс буде кращим президентом США для України, ніж Трамп

Через три дні у США відбудуться президентські вибори. Більшість українців вважають, що для позитивного результату України потрібно, аби американці обирали кандидата від демократів Камалу Гарріс.

Проте, чи дійсно це так, пояснив 24 Каналу юрист, аналітик Андрій Вігірінський. Він розповів, що викликає занепокоєння у політиці та позиції Гарріс.

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Що не так з політикою демократів

У проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому" ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів цікаві інсайти щодо віри на той момент віцепрезидента Джо Байдена щодо початку війни та перспектив її завершення.

Й не сказати, що вони були позитивні, не говорячи, що станом на сьогодні Гарріс взагалі не висловлюється з питань підтримки України,

– мовив Вігірінський.

До слова, на безпековій конференції в Мюнхені, яка відбувалася напередодні повномасштабного російського вторгнення 18 – 20 лютого, віцепрезидентка США Камала Гарріс рекомендувала Володимиру Зеленському подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни.

Зверніть увагу! Ексголова служби зовнішньої розвідки України екскерівник ГУР Валерій Кондратюк вважає, що Дональд Трамп може становити найбільші ризики для України, адже лідер республіканців має на меті лиш свій бізнес.

Зараз кандидатка у президенти США від демократів зазначає, що вона є продовженням політики Байдена щодо підтримки України. Втім, це той пакет, який залишається невиконаний, і обсяг допомоги, який не дозволяє змінити хід бойових дій на користь України.

Невідомо, що гірше, чи краще. Рішуча політика США спрямована на завершення війни при збереженні принципів ООН, невизнання територіальних експансій з силовим компонентом, готовність Трампа вступити в комунікацію з Росією у питаннях безпеки на Євразійському континенті, чи крапельна допомога від демократів, яка призводить до руйнувань й не формує образу майбутнього,

– зазначив аналітик.

За його словами, зараз немає визначеності, до чого демократи докладають зусилля, щоб продовжити виснажувати Росію і колись вона відмовиться від своєї ініціативи на полі бої, чи в питаннях експансії.

На думку Вігірінського, політика демократів дуже невизначена й пасивна щодо усіх українських ноу-хау, щоб змінити ситуацію на полі бою.