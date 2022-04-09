З "гарячих точок" на 9 квітня погодили 10 зелених коридорів

Евакуація 9 квітня відбуватиметься у 3 областях. Російські окупанти пообіцяли дотримуватися тиші на маршрутах.

Евакуація відбуватиметься у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Місцевих мешканців перевезуть у безпечніші регіони України.

Учора Гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей

Маршрути евакуації

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті);

Бердянськ – Запоріжжя;

Токмак – Запоріжжя;

Енергодар – Запоріжжя;

Мелітополь – Запоріжжя (якщо росіяни повернуть вкрадені напередодні автобуси);

Сєвєродонецьк – Бахмут;

Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Гірське – Бахмут;

Рубіжне – Бахмут.

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