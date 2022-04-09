З "гарячих точок" на 9 квітня погодили 10 зелених коридорів
9 квітня 2022 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ірини Верещук
Евакуація 9 квітня відбуватиметься у 3 областях. Російські окупанти пообіцяли дотримуватися тиші на маршрутах.
Евакуація відбуватиметься у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Місцевих мешканців перевезуть у безпечніші регіони України.
Учора Гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей
Маршрути евакуації
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті);
- Бердянськ – Запоріжжя;
- Токмак – Запоріжжя;
- Енергодар – Запоріжжя;
- Мелітополь – Запоріжжя (якщо росіяни повернуть вкрадені напередодні автобуси);
- Сєвєродонецьк – Бахмут;
- Лисичанськ – Бахмут;
- Попасна – Бахмут;
- Гірське – Бахмут;
- Рубіжне – Бахмут.
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